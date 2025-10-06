Медведь загрыз туриста, который до этого сделал с ним фото

Медведь насмерть задрал туриста в американском штате Арканзас. Причем буквально за два дня до этого мужчина сфотографировал животное и отправил снимок семье. О произошедшем пишет портал NBC news.
Шериф округа Гленн Уилер отметил, что невозможно с полной уверенностью утверждать, что это был медведь, до получения результатов вскрытия. Тем не менее, все признаки указывают именно на это, добавил специалист.
Помощник шерифа 2 октября наткнулся на грузовик и палатку мужчины в кемпинге недалеко от Маунт Джудея. Сын пострадавшего изначально сообщил полиции, что не может связаться с отцом уже несколько дней, говорится в материале.
Похожий случай пришел летом. В июле 48-летний итальянский турист стал жертвой медведя в Румынии. Перед смертью он опубликовал в социальных сетях несколько селфи со зверем. В его телефоне также нашли другие фотографии, сделанные незадолго до нападения. Судя по снимкам, турист слез с мотоцикла, подошел к медведю и попытался его накормить.
В японском городе Китаками, расположенном в префектуре Иватэ, медведь пробрался в жилой дом и напал на пожилую женщину. Ранее в этом районе уже регистрировали как минимум девять случаев проникновения зверя в дома и сараи в поисках еды.