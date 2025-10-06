Юрист Кульпина: защитить жилье от конфискации поможет титульное страхование

Юрист в сфере недвижимости Елена Кульпина дала советы, которые помогут обезопасить покупателя недвижимости. Ведь часто даже проверок бывает недостаточно и продавец может вернуть недвижимость по разным аргументам, а деньги не отдавать.
Можно оспорить сделку согласно статье 177-я Гражданского кодекса, которая дает такую возможность, если продавец не отдавал отчета в своих действиях. При этом, речь вовсе не идет о больном человеке, а, например, о жертве мошенников. Когда человек здоров, но находится в стрессовой ситуации и не может мыслить критически.
В таких случаях защитой покупателя будет титульное страхование. Если у покупателя изымут квартиру, то страховая компания выплатит ему страховку в размере стоимости недвижимости. Но стоимость недвижимости нужно прописать в договоре полностью.
Если человек приобретает недвижимость у жертвы аферистов, то может рассчитывать на компенсацию от государства, но она распространяется лишь на вторых и последующих владельцев. А вот первый покупатель является исключением, потенциально он может быть в сговоре.
— Как правило, цена должна соответствовать рынку. Если она ниже, то это сразу показатель того, что, возможно, покупатель замешан в какой-то махинации. Это же бывает не только с мошенниками, а перед банкротством, когда продавцы избавляются от недвижимости, чтобы потом не потерять имущество в процессе, — сказала Кульпина в беседе с 360.ru.
Особенно пристально рассматривают сделки между родственниками или знакомыми, где могут установить фиктивную продажу.
Перед сделкой с недвижимостью эксперт советует привлечь риелтора и юриста, которые все проверят. В том числе, сам объект недвижимости, основание перехода права собственности третьих лиц, которые имеют право на проживание в этой квартире, а также смогут попросить справки из ПНД и наркологического диспансера, чтобы узнать, не состоит ли человек на учете.
Так же имеет смысл проверить финансовое положение продавца, не находится ли человек в предбанкротном состоянии.
Тем временем, осенью 2025 года резко возросло количество мошеннических сообщений о «продаже, залоге или аресте» недвижимости. Злоумышленники представляются сотрудниками Росреестра и утверждают, что сделка уже почти завершена.
— Чтобы ее «срочно отменить», вас просят перезвонить по указанному номеру. Цель — завладеть вашими данными или деньгами под предлогом «обеспечения безопасности, — сказал “Газете.Ru” Андрей Попов, начальник отдела информационной безопасности банка.
Мошенники также представляются сотрудниками силовых структур, угрожая уголовной ответственностью за якобы финансирование ВСУ через продажу имущества или перевод средств, пишет Царьград.