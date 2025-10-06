Главный раввин России Берл Лазар поздравил с праздником Суккот

«Поздравляю всех вас с праздником Суккот. Все праздники для нас — источник веселья. Но Суккот в этом смысле стоит на особом положении. В Торе он трижды назван “временем радости”. Тора как бы говорит нам, что дни Суккот должны стать для нас особенно радостными. Тем более что завершается Суккот, а вместе с ним и все наши осенние праздники, днем “Симхат Тора” — Радости Торы.