Главный раввин России Берл Лазар поздравил с праздником Суккот

В преддверии праздника Суккот, который в этом году начинается вечером 6 октября, главный раввин России Берл Лазар поздравил еврейскую общину страны с праздником.
«Поздравляю всех вас с праздником Суккот. Все праздники для нас — источник веселья. Но Суккот в этом смысле стоит на особом положении. В Торе он трижды назван “временем радости”. Тора как бы говорит нам, что дни Суккот должны стать для нас особенно радостными. Тем более что завершается Суккот, а вместе с ним и все наши осенние праздники, днем “Симхат Тора” — Радости Торы.
Мы смотрим на мир, на бесконечное разнообразие природы, и понимаем, что все это создал Б-г, создал для нас, для того, чтобы нам было хорошо. Если мы хотим радоваться — надо просто раскрыть глаза, и увидеть, что всё в нашей жизни есть причина для радости!
Для того, чтобы радость была реальной, надо понять только одно: что все от Б-га! Нередко человек считает, что радость — это результат каких-то позитивных событий, результат его собственных усилий и успехов. Но, посмотрите вокруг — увидите немало успешных состоятельных людей, которые вовсе не радуются, а, наоборот, все время в тревоге, потому что боятся каких-то непредвиденных событий.
Главный урок Суккот. Радость не результат, а первопричина того, что все складывается хорошо. Живешь в радости — будет тебе счастье", — говорится в поздравлении раввина.