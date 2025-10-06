Эпидемиолог: лихорадки чикунгунья в Беларуси нет, а новый COVID «Стратус» есть

О текущей ситуации с заболеваемостью в Беларуси в эфире телеканала СТВ, сообщила замглавврача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич.
Она подчеркнула, что в настоящее время в Беларуси не зафиксировано случаев заболеваемости лихорадки чикунгунья.
— А коронавирусная инфекция и циркуляция варианта «Стратус» — да. В последние несколько недель обнаружена циркуляция этого вируса, — сказала специалист.
Алла Дашкевич пояснила, что «Стратус» является одним из вариантов «омикрона», который уже достаточно давно фиксируется в Беларуси.
Напомним, белорусский эпидемиолог Вероника Высоцкая также предупредила о настороженности из-за нового типа коронавируса «Стратус».
