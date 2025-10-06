Ричмонд
Эпидемиолог: лихорадки чикунгунья в Беларуси нет, а новый COVID «Стратус» есть

Минздрав: лихорадки чикунгунья в Беларуси нет, а коронавирус типа «Стратус» есть.

Источник: Комсомольская правда

О текущей ситуации с заболеваемостью в Беларуси в эфире телеканала СТВ, сообщила замглавврача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич.

Она подчеркнула, что в настоящее время в Беларуси не зафиксировано случаев заболеваемости лихорадки чикунгунья.

— А коронавирусная инфекция и циркуляция варианта «Стратус» — да. В последние несколько недель обнаружена циркуляция этого вируса, — сказала специалист.

Алла Дашкевич пояснила, что «Стратус» является одним из вариантов «омикрона», который уже достаточно давно фиксируется в Беларуси.

Напомним, белорусский эпидемиолог Вероника Высоцкая также предупредила о настороженности из-за нового типа коронавируса «Стратус».

Ранее мы писали о существенных изменениях в роуминге, который вводится для белорусов в России (читать далее вот тут).