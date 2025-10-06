Шансонье Алексей Стёпин умер в возрасте 57 лет

В некрологе также отмечается, что певец ушёл из жизни спустя месяц после своего дня рождения, который он отметил пятого сентября. Причина смерти артиста не раскрывается. Алексей Стёпин родился в Казани в 1968 году, окончил музыкальную школу по классу фортепиано, а сольную карьеру начал в 1990 году. Дату и место прощания с шансонье объявят позднее.