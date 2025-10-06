Минсвязи выпустило в обращение почтовую марку и спецштемпель «С Новым годом и Рождеством Христовым!»

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации выпускает в обращение почтовую марку и памятный спецштемпель «С Новым годом и Рождеством Христовым!». Об этом сообщили БЕЛТА в РУП «Белпочта».
Специальное гашение почтовой марки на конверте «Первый день» прошло на почтамте Минска (в «Почтовом салоне»).
Памятный спецштемпель «С Новым годом и Рождеством Христовым!» будет использоваться с 6 октября по 31 декабря 2025 года для проведения специального памятного гашения. Место гашения — Минск-почтамт («Почтовый салон»).-0-