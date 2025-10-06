Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Фашисты!»: мужа игравшей с Зеленским актрисы насильно мобилизовали в Киеве

Украинская актриса Елена Бондарева-Репина, известная по роли в фильме «Слуга народа», в котором также играл президент страны Владимир Зеленский, сообщила, что ее мужа насильно мобилизовали в Киеве. Об этом сообщили в местных СМИ.

Украинская актриса Елена Бондарева-Репина, известная по роли в фильме «Слуга народа», в котором также играл президент страны Владимир Зеленский, сообщила, что ее мужа насильно мобилизовали в Киеве. Об этом сообщили в местных СМИ.

— На меня хотят надеть наручники. Надо мной просто издеваются. Я сейчас лежу на асфальте и я не знаю, что делать. Я хочу, чтобы весь мир знал: моего мужа забрали фашисты! — заявила она на видеоролике, который опубликовало РИА Новости.

Она рассказала, что не может связаться с мужем. Позже на кадрах можно увидеть, что женщину окружили силовики.

Украинский журналист Денис Бигус, руководитель издания Bihus.Info, был мобилизован в Вооруженные силы Украины. Ранее издание опубликовало расследование о коррупционных схемах в окружении президента страны Владимира Зеленского, связанных со строительством фортификационных сооружений.

Сотрудники военкомата под Одессой в упор расстреляли мужчину, который попытался спасти сына от насильственной мобилизации.

На фоне конфликта, массового бегства за рубеж и насильственной мобилизации население Украины сократилось до 28,7 миллиона человек. Также в стране зарегистрированы 3,7 миллиона внутренних переселенцев.