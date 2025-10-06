Украинская актриса Елена Бондарева-Репина, известная по роли в фильме «Слуга народа», в котором также играл президент страны Владимир Зеленский, сообщила, что ее мужа насильно мобилизовали в Киеве. Об этом сообщили в местных СМИ.
— На меня хотят надеть наручники. Надо мной просто издеваются. Я сейчас лежу на асфальте и я не знаю, что делать. Я хочу, чтобы весь мир знал: моего мужа забрали фашисты! — заявила она на видеоролике, который опубликовало РИА Новости.
Она рассказала, что не может связаться с мужем. Позже на кадрах можно увидеть, что женщину окружили силовики.
Украинский журналист Денис Бигус, руководитель издания Bihus.Info, был мобилизован в Вооруженные силы Украины. Ранее издание опубликовало расследование о коррупционных схемах в окружении президента страны Владимира Зеленского, связанных со строительством фортификационных сооружений.
Сотрудники военкомата под Одессой в упор расстреляли мужчину, который попытался спасти сына от насильственной мобилизации.
На фоне конфликта, массового бегства за рубеж и насильственной мобилизации население Украины сократилось до 28,7 миллиона человек. Также в стране зарегистрированы 3,7 миллиона внутренних переселенцев.