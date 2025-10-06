В трех российских регионах проведут эксперимент с ОСАГО: нарушителей будут ловить камеры

Три региона страны могут стать первыми, где будет запущен эксперимент по контролю за полисами ОСАГО через камеры видеофиксации. Об этом сообщил журналистам глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Это будет в разных регионах, потому что многие регионы хотели бы эту практику реализовать. Естественно, это Москва, Санкт-Петербург, поскольку здесь дороже транспортное происшествие. Движение очень сложное, и понятно, что здесь в первую очередь надо такие идеи реализовывать», — отметил депутат.
По его словам, он еще предложил Чувашию для этого пилотного проекта, поскольку власти субъекта как раз этот эксперимент предлагают и активно продвигают.
По его словам, со временем практика применения будет масштабирована на другие регионы страны.
Как писал сайт KP.RU, немногим ранее Анатолий Аксаков допустил, что в будущем штрафы за управление автомобилем без ОСАГО вполне могут начать взыматься за каждый случай подобного нарушения.
6 октября замминистра финансов РФ Иван Чебесков заявил, что ведомство предложило выплачивать владельцу автомобиля полную стоимость ремонта по ОСАГО без учета износа деталей.