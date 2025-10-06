Ричмонд
Леопард проник в отель в Индонезии

Животное обнаружили вернувшиеся с прогулки туристы. Леопард лежал около одного из гостиничных номеров в Бандунге.

Менеджер гостиницы вызвал пожарных, которые, в свою очередь, обратились к сотрудникам агентства по охране природы. Пока специалисты ехали на место, леопард уже ушел, но позже его удалось поймать. Теперь животное отправят в зоопарк, расположенные в пяти километрах от отеля. Однако является ли пойманный хищник тем самым, еще предстоит установить, говорится в материале.

В августе в Индии леопард пытался украсть спящего трехлетнего мальчика из хижины ночью. Хижина находится в поселении возле чайной плантации. Мальчик спал в хижине вместе с родителями. Животное забралось внутрь, схватило спящего ребенка зубами за голову и попыталось утащить в лес.

До этого в Индии леопард утащил четырехлетнюю девочку из дома. Трагедия случилась в округе Коимбатур, штат Тамилнад. Девочка, дочь рабочих-мигрантов из Джаркханда, играла около дома, когда хищник напал на нее на глазах у матери.