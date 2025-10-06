Эксперт про инициативу КНР по глобальному управлению: это полностью соответствует интересам Беларуси

Глава белорусского государства заявил, что Беларусь полностью и всецело поддерживает инициативу председателя КНР. «И прежде всего за то, что эта инициатива основана исключительно на равноправии и справедливости. Это то, чего сегодня крайне не хватает в развитии международных отношений. От уважаемого председателя Си мы услышали четкую оценку ситуации и ключевые принципы, опираясь на которые можно решать реальные проблемы стран и народов: суверенное равенство, примат международного права, многосторонность. Мы готовы подключиться к этой инициативе и в ШОС, и на площадке ООН», — сказал белорусский лидер на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в формате «ШОС плюс».-0-