Эксперт про инициативу КНР по глобальному управлению: это полностью соответствует интересам Беларуси

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инициатива по глобальному управлению, предложенная председателем КНР Си Цзиньпином, полностью соответствует стандартам, принятым в Беларуси. Такое мнение в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА высказал эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко.
«Если не ошибаюсь, это уже четвертая инициатива глобального уровня, которую предлагает Китай. И она от этого глобального управления полностью соответствует тем стандартам, которые уже приняты в Беларуси. По сути дела, эта инициатива звучит в унисон с нашими желаниями, чаяниями и форматами, которые мы поддерживаем во взаимоотношениях с партнерами», — сказал Александр Тищенко.
Си Цзиньпин выступил с инициативой по глобальному управлению
Эксперт обратил внимание, что инициатива КНР тесно связана с принципами равноправия и учета интереса всех стран — от мала до велика. «Мы не можем не поддержать эту инициативу, потому что именно такую многополярность мы предполагаем, ожидаем и готовы строить. Александр Григорьевич поддерживает своего китайского партнера, потому что это соответствует и нашим институциональным подходам, директивам и доктринам», — подчеркнул он.
Как сообщалось ранее, с инициативой по глобальному управлению председатель КНР Си Цзиньпин выступил на заседании в формате «ШОС плюс», которое состоялось 1 сентября в китайском Тяньцзине. Эта инициатива была выдвинута в развитие и дополнение ранее предложенных инициатив по глобальным развитию, безопасности и цивилизации. Идея состоит в том, чтобы совместно со всеми странами создать более справедливую, рациональную систему глобального управления, рука об руку идти по пути к сообществу единой судьбы человечества.
Глава белорусского государства заявил, что Беларусь полностью и всецело поддерживает инициативу председателя КНР. «И прежде всего за то, что эта инициатива основана исключительно на равноправии и справедливости. Это то, чего сегодня крайне не хватает в развитии международных отношений. От уважаемого председателя Си мы услышали четкую оценку ситуации и ключевые принципы, опираясь на которые можно решать реальные проблемы стран и народов: суверенное равенство, примат международного права, многосторонность. Мы готовы подключиться к этой инициативе и в ШОС, и на площадке ООН», — сказал белорусский лидер на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в формате «ШОС плюс».-0-
