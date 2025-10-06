Совет улемов ДУМ принял решение о допустимости работы мусульман курьерами

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Совет улемов (ученых) Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) рассмотрел вопрос допустимости работы мусульман курьерами в сфере доставки и логистики и принял ряд решений по допустимости или запрету перевозимых грузов, сообщает сайт религиозной организации.
«Совет улемов ДУМ РФ рассмотрел вопрос допустимости работы в сфере курьерской доставки и логистики и принял решение по вопросу допустимости работы мусульманами в этой сфере. Перевозка дозволенных грузов разрешена, если в этой категории продукты питания, мясо животных, забитых по нормам ислама, овощи, непродовольственные товары: одежда, мебель, посуда, канцелярия, электроника, книги, лекарства и медицинские изделия. Доставка очевидно запретного по религиозным канонам запрещена в случае перевозки курьерами алкогольных напитков, азартных игр, идолов, предметов языческого культа, свинины, мяса животных, умерщвленных недозволенным способом», — отмечается в документе.
Совет улемов также принял богословское заключение в случае, если курьер перевозит смешанное халяльное (разрешенное по исламу) и харамное (запретное).
«Если в грузе содержится и дозволенное, и запретное, но преобладает дозволенное, тогда доставка допускается, но с условием последующей выплаты милостыни. Если неизвестно, к какой категории относится груз (например, доставка осуществляется в закрытых коробках, и у курьера нет сведений о содержимом), перевозка разрешена», — говорится в документе Совета улемов ДУМ РФ.