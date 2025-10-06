Минсвязи прорабатывается создание центра сотрудничества Китай-ШОС-Беларусь в области ИИ

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прорабатывается создание центра сотрудничества Китай — ШОС — Беларусь в области применения искусственного интеллекта, сообщил министр связи и информатизации Кирилл Залесский на заседании экспертно-консультативного совета при Президиуме Совета Республики, которое прошло в НАН Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
«Уже сегодня Министерство связи и информатизации прорабатывает вопросы создания совместного центра сотрудничества Китай — ШОС — Беларусь в области применения искусственного интеллекта на базе Национальной комиссии по развитию и реформам Китайской Народной Республики и нашего министерства», — сказал Кирилл Залесский.
Министр отметил, что не так давно Китай предложил Беларуси войти в число государств — учредителей Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта, принять участие в разработке соглашений, касающихся создания и развития этой организации.
«В сентябре текущего года, буквально три недели назад, в партнерстве с Министерством промышленности и информационных технологий Китая мы уже посетили ведущие китайские технологические корпорации, которые разрабатывают большие языковые модели и создают отдельные инфраструктурные контуры для их отраслевого внедрения», — отметил министр.
По его словам, сегодня ведется работа по созданию в Беларуси собственных вычислительных ресурсов. В качестве основы будут взяты доступные сегодня большие языковые модели с открытым исходным кодом.
«Наш подход в практическом развитии искусственного интеллекта заключается в следующем: сосредоточиться на адаптации существующих решений под конкретные национальные задачи, обеспечить безопасное использование моделей в специально созданном для этих нужд защищенном инфраструктурном программном контуре, обеспечить формирование национального корпуса данных и адаптацию большой языковой модели в национальном контексте, нарастить дополнительное образование инженерных кадров для развития компетенций, обеспечить оперативное внедрение интеллектуальных агентов в государственные информационные системы и коммерческие сервисы», — сказал министр. -0-
Фото Николая Петрова.