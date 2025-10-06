Совместная разработка требований и правил. Госстандарт и Роскачество подписали соглашение о сотрудничестве

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного комитета по стандартизации Елена Моргунова и заместитель руководителя АНО «Российская система качества» (Роскачество) Елена Саратцева подписали соглашение о сотрудничестве в области качества и информационного обмена между организациями. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Госстандарта.
Деловое совершенство, стандартизация, оценка соответствия, межлабораторные сличительные испытания, образовательная деятельность — основные направления, которые стороны обозначили для взаимодействия.
Согласно документу, предполагается обмен информацией, опытом, учебными материалами и образовательными программами, лучшими практиками, проведение совместных мероприятий, стажировок. Стороны намерены совместно разрабатывать требования и правила обращения продукции с дополнительными свойствами (халяль, органическая, вегетарианская и т.д.).
Одновременно Елена Моргунова и Елена Саратцева утвердили план мероприятий на 2025−2027 годы.
В пресс-службе добавили, что взаимодействие сторон направлено на дальнейшее укрепление белорусско-российского сотрудничества в области качества и безопасности продукции и услуг, повышение их качества и содействие продвижению отечественных товаров на внутренний и внешний рынки.
В церемонии подписания документов, состоявшейся на площадке Белорусского государственного института стандартизации и сертификации (БелГИСС) и в рамках XIII Международного форума «Антиконтрафакт-2025», приняли участие первый заместитель председателя Госстандарта Александр Бурак, первый заместитель председателя Комитета Государственной думы Федерального собрания РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, представители организаций. -0-