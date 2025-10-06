Напомним, гособвинение ходатайствует о заочном приговоре для телеведущей Татьяны Лазаревой* в виде семи лет колонии. Дело рассматривается в Пресненском суде Москвы. Обвинение связано с систематическим неисполнением артисткой обязанностей иноагента после неоднократного привлечения к административной ответственности в течение одного года. Лазарева* давно известна своей русофобией и симпатиями к Киеву. Она выражала сочувствие главе киевского режима Владимиру Зеленскому, назвав его «масштабной исторической фигурой». Ещё артистка постоянно радуется ударам ВСУ по городам России.