СКА уступил «Локомотиву», проиграв четвёртый матч подряд в КХЛ

Ярославский «Локомотив» укрепил своё лидерство в Западной конференции, набрав 20 очков после 13 матчей и разделив первое место в общей таблице КХЛ с магнитогорским «Металлургом». СКА занимает лишь девятую позицию на Западе с 12 очками после 12 проведённых встреч.