Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист объяснила, когда горожан могут оштрафовать за кормление птиц

Юрист Елизавета Воробьёва разъяснила условия привлечения к ответственности за кормление птиц в городской среде, подчеркнув отсутствие прямого запрета на эту деятельность. Соответствующее пояснение она предоставила изданию «Постньюс».

Источник: Freepik

Специалист уточнила, что штрафные санкции применяются не за сам факт кормления пернатых, а лишь когда это приводит к конкретным последствиям — нарушению санитарных норм из-за загрязнения территории помётом, распространению заболеваний или привлечению бездомных животных.

Для физических лиц штраф составляет от двух до трёх тысяч рублей при первичном нарушении и до пяти тысяч при повторном, тогда как для должностных и юридических лиц суммы достигают соответственно 40 тысяч и 250−400 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что кормление голубей в Москве формально не запрещено, но может повлечь административную ответственность при определённых обстоятельствах. Юрист пояснил, что нарушением считается кормление птиц, приводящее к загрязнению или повреждению объектов благоустройства (скамеек, газонов, тротуаров), что регулируется статьёй 8.19 КоАП Москвы.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.