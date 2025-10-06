«Большой идиотизм»: Малышева раскритиковала популярный совет психологов

Врач и телеведущая Елена Малышева раскритиковала популярный совет психологов выстраивать границы. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале она назвала эту рекомендацию «самым большим идиотизмом».
— Сегодня все психологи учат строить границы. Это самый большой идиотизм и самая большая безграмотность Представьте, что вы вокруг себя построили забор, вы нужны кому-нибудь за этим забором? Вы никому не нужны. Главное, что дает человеку возможность жить, — это не умение забор построить, а умение общаться и что-то отдавать, — сказала Малышева.
Врач призвала запретить людям без профильного образования работать в сфере.
До этого Малышева призналась в эфире программы «Жить здорово!», что ее шокировала интимная процедура в санатории Минеральных Вод. Телеведущая рассказала, что процедура была связана с тампонами из лечебной грязи. Врач попыталась выяснить ее смысл, но не получила ясного ответа, добавив, что в тот момент тампон уже «затолкали кому-то».
До этого Малышева посоветовала людям с гипертонией перейти на употребление соли с низким содержанием натрия, чтобы не подвергать свое здоровье опасности.