В Тольятти установят зимние горки

Оборудование уже закуплено и доставлено в город.

Источник: istockphoto.com

В Тольятти на Центральной площади смонтируют зимние горки. Оборудование уже закуплено и доставлено в город, рассказал мэр Илья Сухих.

«Возрождаем любимые активности горожан. Уверен, что появление горок порадует наших жителей», — написал он в соцсетях.

Установка начнется с наступлением подходящей погоды. Отметим, что одной из особенностей зимних горок являются отдельные лестницы на каждый спуск. Ожидается, что это позволит распределить потоки детей разного возраста и обеспечить максимальную безопасность.