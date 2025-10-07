В Тольятти установят зимние горки

В Тольятти на Центральной площади смонтируют зимние горки. Оборудование уже закуплено и доставлено в город, рассказал мэр Илья Сухих.
«Возрождаем любимые активности горожан. Уверен, что появление горок порадует наших жителей», — написал он в соцсетях.
Установка начнется с наступлением подходящей погоды. Отметим, что одной из особенностей зимних горок являются отдельные лестницы на каждый спуск. Ожидается, что это позволит распределить потоки детей разного возраста и обеспечить максимальную безопасность.