Ростовские спасатели разобрали стену дома ради спасения застрявшего щенка

Спасателям пришлось разобрать пристройку к дому на Благой улице в Ростове-на-Дону ради спасения застрявшего там щенка. Об этом в понедельник, 6 октября, сообщил Telegram-канал Don Mash.
Попавшего в беду малыша со сломанными лапами заметили местные жители, которые и обратились за помощью к специалистам. Прибывшие на место эксперты сумели вытащить собаку, которой дали кличку Лаки, после чего щенка передали ветеринарам, говорится в публикации.
Другой случай произошел в начале июля, когда провалившегося в погреб частного дома в деревне Крутовец муниципального округа Серебряные Пруды лисенка удалось благополучно спасти.
Кроме того, спасатели достали провалившуюся в бобровую нору собаку в столичном районе Митино. Около часа они раскапывали котлован, чтобы получить доступ к псу, и вскоре животное выбралось из ямы, откликнувшись на голос хозяйки.
А спасатели в селе Крутое Серебряно-Прудского округа Подмосковья сняли с десятиметровой березы кота, просидевшего там три дня.