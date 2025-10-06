Эксперты назвали самые полезные для здоровья грибы

Из всех известных науке 16 тысяч видов грибов съедобными считаются только около трех тысяч. Однако даже среди привычных не все грибы безопасны и полезны. Эксперты Пермского Политеха сообщили, что некоторые грибы действительно обогащают рацион ценными веществами, и дали рекомендации по правильному приготовлению, чтобы сохранить их питательную ценность.