Эксперты назвали самые полезные для здоровья грибы

Из всех известных науке 16 тысяч видов грибов съедобными считаются только около трех тысяч. Однако даже среди привычных не все грибы безопасны и полезны. Эксперты Пермского Политеха сообщили, что некоторые грибы действительно обогащают рацион ценными веществами, и дали рекомендации по правильному приготовлению, чтобы сохранить их питательную ценность.
Специалисты отметили, что распространенные утверждения о «противоопухолевых» свойствах грибов не имеют клинического подтверждения. Их основная польза заключается в богатом составе, включающем белки, клетчатку, минералы и витамины. Грибы содержат медь, калий, цинк и эргостерин — провитамин, который под воздействием солнечных лучей превращается в витамин D2 и не разрушается при термической обработке.
— Одним из самых полезных считается белый гриб, или боровик. Он рекордсмен по содержанию селена — важнейшего элемента антиоксидантной защиты. Чтобы этот элемент усвоился лучше, продукт необходимо подвергать влажной тепловой обработке. Оптимальный вариант — отваривание в течение 15−20 минут: значительная часть селена переходит в бульон, поэтому грибной суп — идеальный способ пополнить запасы микроэлемента, — объяснил младший сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Антон Белкин.
По словам экспертов, лисички богаты каротиноидами, из которых организм синтезирует витамин А. Однако мнение об их антигельминтных свойствах не имеет научного обоснования, добавила ведущий инженер кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ Мария Комбарова.
Исследователи также обратили внимание на маслята, которые лидируют по содержанию цинка, играющего важную роль в работе иммунной системы и обмене веществ. В сушеных маслятах его содержание достигает 10 миллиграммов на 100 граммов продукта.
Ученые предостерегли о том, что старые и крупные грибы могут быть опасными из-за накопления продуктов распада белков и токсичных соединений, особенно если они были собраны вблизи трасс или промышленных зон.
Комбарова пояснила, что условно-съедобные виды грибов, такие как волнушки, грузди или млечники, содержат едкий млечный сок, который может вызывать раздражение слизистой. Их можно употреблять только после длительного вымачивания или многократного отваривания с заменой воды, передает «Газета.Ru».
Специалисты в области питания предупреждают, что не все съедобные грибы одинаково безопасны для приготовления супов. Некоторые виды могут сделать бульон не только неприятным на вкус, но и опасным для здоровья.