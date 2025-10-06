Премьер Кобахидзе обвинил Европу в причастности к протестам в Грузии

Европейская бюрократия играет большую роль в подрыве внутренней стабильности Грузии. Об этом в понедельник, 6 октября, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.
По словам главы правительства, в Грузии произошла уже пятая за последние четыре года попытка революции, которая поддерживалась извне.
— Главная задача — не допустить шестую попытку, для этого будут приняты все меры, — передает слова Кобахидзе телекомпания «Рустави 2».
5 октября митингующие в Тбилиси прорвались во двор резиденции президента Грузии. Навстречу им выстроились бойцы спецназа. Силовики использовали перцовый спрей против протестующих. В ответ митингующие бросали камни в президентский дворец и запускали пиротехнику в полицейских.
Позже стало известно, что около 27 человек пострадали в ходе массовых беспорядков в Тбилиси. Среди пострадавших — 21 сотрудник правоохранительных органов и шесть участников акции протеста. МВД Грузии объявило о задержании пяти оппозиционных деятелей по подозрению в призывах к государственному перевороту и свержению власти.