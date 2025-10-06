Премьер Кобахидзе обвинил Европу в причастности к протестам в Грузии

Позже стало известно, что около 27 человек пострадали в ходе массовых беспорядков в Тбилиси. Среди пострадавших — 21 сотрудник правоохранительных органов и шесть участников акции протеста. МВД Грузии объявило о задержании пяти оппозиционных деятелей по подозрению в призывах к государственному перевороту и свержению власти.