В Ленинградском зоопарке рассказали о состоянии «сбежавшей» калао Шанти

«У Шанти всё хорошо. Как отметили сотрудники, она достаточно упитанная, при осмотре не нашли никаких ран, повреждений. Перо хорошее. Она активная, прекрасно ест. Значит, не в стрессовом состоянии была и после отлова», — рассказала пресс-служба зоосада.
После поимки у птицы сразу взяли анализы и сделали профилактические инъекции, а для снижения стресса её разместили в знакомом вольере. Сотрудники подчеркнули, что было критически важно как можно скорее воссоединить Шанти с её подругой Корой. Птицы обрадовались встрече и сейчас обе находятся под усиленным наблюдением ветеринаров, у них всё в порядке.
Напомним, 30 сентября в Ленинградском зоопарке сообщили о бегстве самки большого индийского калао — птица улетела, когда её хотели переселить в зимний вольер. Начались масштабные поиски, которые принесли плоды спустя четыре дня: Шанти смогли поймать с помощью сачка.
