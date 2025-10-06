В Ленинградском зоопарке рассказали о состоянии «сбежавшей» калао Шанти

После поимки у птицы сразу взяли анализы и сделали профилактические инъекции, а для снижения стресса её разместили в знакомом вольере. Сотрудники подчеркнули, что было критически важно как можно скорее воссоединить Шанти с её подругой Корой. Птицы обрадовались встрече и сейчас обе находятся под усиленным наблюдением ветеринаров, у них всё в порядке.