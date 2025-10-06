Ричмонд
В Ленинградском зоопарке рассказали о состоянии «сбежавшей» калао Шанти

Пойманная в минувшую пятницу самка калао по кличке Шанти, улетевшая из Ленинградского зоопарка, чувствует себя хорошо и не имеет повреждений. Об этом сообщили представители зоологического парка.

Источник: Life.ru

«У Шанти всё хорошо. Как отметили сотрудники, она достаточно упитанная, при осмотре не нашли никаких ран, повреждений. Перо хорошее. Она активная, прекрасно ест. Значит, не в стрессовом состоянии была и после отлова», — рассказала пресс-служба зоосада.

После поимки у птицы сразу взяли анализы и сделали профилактические инъекции, а для снижения стресса её разместили в знакомом вольере. Сотрудники подчеркнули, что было критически важно как можно скорее воссоединить Шанти с её подругой Корой. Птицы обрадовались встрече и сейчас обе находятся под усиленным наблюдением ветеринаров, у них всё в порядке.

Напомним, 30 сентября в Ленинградском зоопарке сообщили о бегстве самки большого индийского калао — птица улетела, когда её хотели переселить в зимний вольер. Начались масштабные поиски, которые принесли плоды спустя четыре дня: Шанти смогли поймать с помощью сачка.

