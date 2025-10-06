Предприниматель из Бобруйска не доплачивал налоги, к уплате в бюджет предъявлено почти Br10 тыс

6 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске выявили схему минимизации налогов во время выездной проверки, связанной с прекращением деятельности индивидуального предпринимателя. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.
Инспекция МНС по городу Бобруйску провела выездную проверку одного из индивидуальных предпринимателей, занимающихся розничной торговлей непродовольственными товарами, в связи с прекращением его деятельности. Специалисты выявили искажение сведений о фактически ввезенном на территорию Беларуси товаре и его стоимости. Это было сделано для занижения налоговой базы налога на добавленную стоимость, взимаемого при ввозе товаров на территорию страны из государств ЕАЭС, что повлекло его неполную уплату за 2020−2023 годы.
Налоговые органы скорректировали налоговую базу и сумму налога. По результатам проверки, с учетом иных нарушений, предъявлены к уплате в бюджет НДС при ввозе товаров и пени в сумме почти Br10 тыс. -0-