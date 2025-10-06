Словакия впервые при премьер-министре Фицо окажет Украине военную помощь

Словацкая сторона впервые со дня избрания премьер-министром Роберта Фицо приняла решение о передаче военной помощи Украине. С таким заявлением в понедельник, 6 октября, выступил глава Министерства обороны страны Роберт Калиняк.
— С большим удовольствием сообщаю, что мы только что подписали меморандум о 14-м пакете поддержки, который предусматривает предоставление Словакией инженерной и противоминной помощи Украине, — заявил министр.
Подписи на документе оставил Калиняк и его украинский коллега Денис Шмыгаль. Согласно договоренности, Украине передадут пять машин для разминирования, передает ИА Регнум.
В конце августа Евросоюз выделил Киеву очередной транш помощи в размере 4,05 миллиарда евро в честь Дня независимости Украины. Пакет помощи включил 3,05 миллиарда евро, которые передадут по линии Украинского фонда. Еще один миллиард пройдет по линии исключительной макрофинансовой помощи Европейской комиссии.
При этом объединение продолжает привычную политику в отношении России. В сентябре в ЕС согласовали с американскими властями 19-й пакет антироссийских санкций.