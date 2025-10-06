Суд арестовал на два месяца экс-министра Абызова по новому делу

Суд арестовал экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова на два месяца, в отношении него было возбуждено новое уголовное дело о мошенничестве, на этот раз — с акциями Российской венчурной компании. Абызов настаивает, что сам оказался потерпевшей стороной и тоже лишился собственных вложенных средств. Журналисты сообщают из зала суда, что министр похудел, из-за чего кажется нездоровым.