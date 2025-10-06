Ричмонд
Фомин, Литвинов и Мусаев пропустят матчи сборной России по футболу в октябре

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, защитник «Спартака» Руслан Литвинов и нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев не смогут принять участие в октябрьских товарищеских матчах сборной России. Об этом информирует пресс-служба Российского футбольного союза.

Источник: Life.ru

Литвинов и Мусаев вынуждены пропустить игры из-за полученных травм в играх за клубы, Фомина медицинский штаб национальной команды отправил на лечение в клуб в связи с перегрузочным состоянием.

Напомним, российская сборная проведёт два контрольных поединка: 10 октября в Волгограде со сборной Ирана и 14 октября в Москве против команды Боливии.

Сборная России по футболу ранее озвучила состав на октябрьские сборы, в рамках которых состоятся игры с национальными командами Ирана и Боливии. В списке — 30 футболистов. В сборной есть два новичка — впервые вызваны полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров и защитник «Балтики» Мингиян Бевеев.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.