Фомин, Литвинов и Мусаев пропустят матчи сборной России по футболу в октябре

Сборная России по футболу ранее озвучила состав на октябрьские сборы, в рамках которых состоятся игры с национальными командами Ирана и Боливии. В списке — 30 футболистов. В сборной есть два новичка — впервые вызваны полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров и защитник «Балтики» Мингиян Бевеев.