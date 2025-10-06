Шипачев первым достиг отметки в 900 матчей в чемпионатах КХЛ

Шипачев присоединился к минскому «Динамо» летом 2024 года. Он также возглавляет рейтинги КХЛ по количеству очков и результативных передач за всю историю турнира. Учитывая игры плей-офф, на счету нападающего уже 1 072 матча в КХЛ. В нынешнем сезоне хоккеист стабильно выходит на лед в стартовых сочетаниях и продолжает набирать очки. До перехода в Беларусь он выступал за такие клубы, как московское «Динамо» и СКА Санкт-Петербург.