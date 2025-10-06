Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шипачев первым достиг отметки в 900 матчей в чемпионатах КХЛ

Российский нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев стал первым хоккеистом в истории, который провел 900 матчей в регулярных чемпионатах Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 6 октября сообщила пресс-служба КХЛ. Юбилейная игра для 38-летнего форварда состоялась в Минске против челябинского «Трактора».

Шипачев поставил рекорд в КХЛ.

Российский нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев стал первым хоккеистом в истории, который провел 900 матчей в регулярных чемпионатах Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 6 октября сообщила пресс-служба КХЛ. Юбилейная игра для 38-летнего форварда состоялась в Минске против челябинского «Трактора».

В лиге отметили, что достижение Шипачева — уникальный результат для всего российского хоккея. По данным пресс-службы КХЛ, форвард продолжает удерживать лидерство по ключевым статистическим показателям лиги. «Вадим Шипачев стал первым игроком, преодолевшим отметку в 900 матчей в регулярных чемпионатах лиги. Это рекорд, который отражает стабильность и высокий профессионализм спортсмена», — говорится в официальном сообщении пресс-службы КХЛ.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕГлавному тренеру «Локомотива» позвонил Путин после финала Кубка Гагарина.

Шипачев присоединился к минскому «Динамо» летом 2024 года. Он также возглавляет рейтинги КХЛ по количеству очков и результативных передач за всю историю турнира. Учитывая игры плей-офф, на счету нападающего уже 1 072 матча в КХЛ. В нынешнем сезоне хоккеист стабильно выходит на лед в стартовых сочетаниях и продолжает набирать очки. До перехода в Беларусь он выступал за такие клубы, как московское «Динамо» и СКА Санкт-Петербург.