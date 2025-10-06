Ричмонд
Курская область вводит новый спецсигнал тревоги «Авиационная опасность»

Новый специальный сигнал вводится по согласованию с Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

В Курской области вводится новый специальный сигнал тревоги «Авиационная опасность», передает Telegram-канал регионального правительства.

В пресс-служба правительства Курской области отметили, что соответствующее решение было принято по согласованию с Министерством обороны РФ.

Так, новый сигнал будет запускаться при появлении информации о возможной воздушной угрозе. В случае его объявления экстренные службы будут переведены в состояние полной готовности.

«Если угроза нанесения удара непосредственно по нашему региону подтвердится, то будет объявлен другой сигнал — “Ракетная опасность”», — говорится в публикации.

Напомним, ранее глава региона Александр Хинштейн сообщил, что автозаправочные сети в Курской области отмечают существенный рост потребления топлива.

