В Брестской области более 520 пешеходов за неделю привлечены к ответственности за нарушение ПДД

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 520 пешеходов в Брестской области за неделю привлечены к ответственности за нарушение ПДД. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.
За прошедшую неделю на дорогах Брестской области произошло восемь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых два человека погибли и шесть получили травмы различной степени тяжести.
За нарушения правил дорожного движения к административной ответственности привлечены 524 пешехода, 63 из которых находились в нетрезвом состоянии, 209 передвигались в темное время суток без светоотражающих элементов.
За непредоставление преимущества в движении пешеходам к ответственности привлечены 262 водителя. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения сотрудниками Госавтоинспекции задержано 25 водителей, отстранено от управления 93 лица, не имеющих права управления транспортными средствами.
За выходные дни на территории Брестской области дорожно-транспортных происшествий, в результате которых травмированы или погибли участники дорожного движения, не зарегистрировано.
Госавтоинспекция напоминает, что с 3 по 7 октября на территории страны проходит республиканская профилактическая акция «Световозвращатель спасает жизнь!», направленная на предупреждение ДТП с уязвимыми участниками дорожного движения. -0-