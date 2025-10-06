Группа Стрелки 20 лет спустя: появилась на вечеринке: видео

Группа «Стрелки» блистала на эстраде в конце девяностых и в нулевые, потом в связи с изменениями в личной жизни артисток коллектив постепенно распался. Многие солистки уехали за рубеж, но не все. Так, Марго (Мария Корнеева) и Гера (Светлана Бобкина), судя по всему, продолжают трудиться на отечественной эстраде. На днях они были замечены на дне рождения в ресторане, где исполнили известные всем хиты «Стрелок». По мнению многих зрителей, девушки их нулевых практически не изменились. Так ли это- смотрите на видео.