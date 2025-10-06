Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группа Стрелки 20 лет спустя: появилась на вечеринке: видео

Группа «Стрелки» блистала на эстраде в конце девяностых и в нулевые, потом в связи с изменениями в личной жизни артисток коллектив постепенно распался. Многие солистки уехали за рубеж, но не все. Так, Марго (Мария Корнеева) и Гера (Светлана Бобкина), судя по всему, продолжают трудиться на отечественной эстраде. На днях они были замечены на дне рождения в ресторане, где исполнили известные всем хиты «Стрелок». По мнению многих зрителей, девушки их нулевых практически не изменились. Так ли это- смотрите на видео.

Группа «Стрелки» блистала на эстраде в конце девяностых и в нулевые, потом в связи с изменениями в личной жизни артисток коллектив постепенно распался. Многие солистки уехали за рубеж, но не все. Так, Марго (Мария Корнеева) и Гера (Светлана Бобкина), судя по всему, продолжают трудиться на отечественной эстраде. На днях они были замечены на дне рождения в ресторане, где исполнили известные всем хиты «Стрелок». По мнению многих зрителей, девушки из нулевых практически не изменились. Так ли это — смотрите на видео.