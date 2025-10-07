В 2026 году соцвыплаты увеличат почти на 15%

Ранее, 1 апреля 2025 года, социальные пенсии уже индексировались на 14,75%. Тогда же на аналогичную величину было увеличено государственное пенсионное обеспечение для ряда категорий — военнослужащих, проходивших службу по призыву, участников Великой Отечественной войны, а также граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.