В 2026 году соцвыплаты увеличат почти на 15%

В последующие годы темпы индексации будут снижаться: в 2027 году выплаты увеличат на 6,8%, а в 2028-м — на 4%.
Социальные пенсии получают граждане, у которых отсутствует необходимый трудовой стаж или его недостаточно для назначения страховой пенсии. Кроме того, такие выплаты положены людям с инвалидностью, а также гражданам, потерявшим кормильца.
Ранее, 1 апреля 2025 года, социальные пенсии уже индексировались на 14,75%. Тогда же на аналогичную величину было увеличено государственное пенсионное обеспечение для ряда категорий — военнослужащих, проходивших службу по призыву, участников Великой Отечественной войны, а также граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.