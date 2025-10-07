Ричмонд
В 2026 году соцвыплаты увеличат почти на 15%

С 1 апреля 2026 года в России планируется проиндексировать выплаты, размер которых зависит от социальных пенсий. Согласно проекту федерального бюджета на 2026−2028 годы, документ внесён в Государственную думу и предусматривает повышение этих выплат на 14,8%. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: ДЕЙТА

В последующие годы темпы индексации будут снижаться: в 2027 году выплаты увеличат на 6,8%, а в 2028-м — на 4%.

Социальные пенсии получают граждане, у которых отсутствует необходимый трудовой стаж или его недостаточно для назначения страховой пенсии. Кроме того, такие выплаты положены людям с инвалидностью, а также гражданам, потерявшим кормильца.

Ранее, 1 апреля 2025 года, социальные пенсии уже индексировались на 14,75%. Тогда же на аналогичную величину было увеличено государственное пенсионное обеспечение для ряда категорий — военнослужащих, проходивших службу по призыву, участников Великой Отечественной войны, а также граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.