Никто не подошел помочь: Мужчина просунул руку в контейнер для одежды и скончался

Житель Португалии случайно застрял в контейнере для благотворительного сбора одежды и не смог выбраться. В итоге мужчина умер на месте. Об этом пишет Correio da Manhã.
Поразительный и трагический случай произошел в конце сентября в городе Кашкайш. 45-летний португалец просунул руку в контейнер для сбора вещей, чтобы что-то оттуда достать, однако неожиданно умудрился застрять. Конечность мужчины застряла в пружинном механизме коробки почти до плеча. Прохожие увидели его около десяти вечера, но никто не подошел помочь. Сам он по неизвестной причине не кричал о помощи. В итоге службы спасения приехали только около часа ночи.
Когда пожарные и полиция прибыли на место, мужчина уже был мертв. По предварительным данным, он скончался из-за нарушенного кровообращения. Крышка контейнера сильно сдавила руку. Освободить тело смогли только после того, как пожарные разобрали заднюю стенку устройства.
Известно, что у погибшего дома остались жена и маленькие дети.
