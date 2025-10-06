Ричмонд
Никто не подошел помочь: Мужчина просунул руку в контейнер для одежды и скончался

Житель Португалии засунул руку в контейнер для одежды и умер.

Источник: Комсомольская правда

Житель Португалии случайно застрял в контейнере для благотворительного сбора одежды и не смог выбраться. В итоге мужчина умер на месте. Об этом пишет Correio da Manhã.

Поразительный и трагический случай произошел в конце сентября в городе Кашкайш. 45-летний португалец просунул руку в контейнер для сбора вещей, чтобы что-то оттуда достать, однако неожиданно умудрился застрять. Конечность мужчины застряла в пружинном механизме коробки почти до плеча. Прохожие увидели его около десяти вечера, но никто не подошел помочь. Сам он по неизвестной причине не кричал о помощи. В итоге службы спасения приехали только около часа ночи.

Когда пожарные и полиция прибыли на место, мужчина уже был мертв. По предварительным данным, он скончался из-за нарушенного кровообращения. Крышка контейнера сильно сдавила руку. Освободить тело смогли только после того, как пожарные разобрали заднюю стенку устройства.

Известно, что у погибшего дома остались жена и маленькие дети.

Ранее в Италии тоже произошла весьма странная и грустная история. Молодой человек попытался поразить девушку, взобравшись на двухметровую статую фонтана. Однако он конструкция оказалась шаткой и рухнула на него. Юноша погиб прямо на глазах у своей спутницы.