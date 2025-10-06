Никто не подошел помочь: Мужчина просунул руку в контейнер для одежды и скончался

Поразительный и трагический случай произошел в конце сентября в городе Кашкайш. 45-летний португалец просунул руку в контейнер для сбора вещей, чтобы что-то оттуда достать, однако неожиданно умудрился застрять. Конечность мужчины застряла в пружинном механизме коробки почти до плеча. Прохожие увидели его около десяти вечера, но никто не подошел помочь. Сам он по неизвестной причине не кричал о помощи. В итоге службы спасения приехали только около часа ночи.