Покорившие Северную Землю

В эпоху атомных ледоколов и туристических круизов на полюс трудно представить, каким испытаниям подвергались исследователи Арктики. Ни один континент не таил столько опасностей, как эти необитаемые широты. Пропитание можно добыть только охотой, не забывая о самом кровожадном хищнике на планете — белом медведе. Героям популярной песенки «Ребята семидесятой широты» не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты. На этой широте построены порты Игарка и Дудинка, а также город Норильск с гигантским комбинатом. А на Чукотке люди живут с древних времен. То есть тяжело, но освоить можно.