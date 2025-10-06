Покорившие Северную Землю

На него наткнулся в 1913 году капитан Борис Вилькицкий, но исследовать землю не смог из-за полярной ночи. Война, революции, новая война и разруха заставили отложить освоение архипелага, который размерами равен Швейцарии.
В эпоху атомных ледоколов и туристических круизов на полюс трудно представить, каким испытаниям подвергались исследователи Арктики. Ни один континент не таил столько опасностей, как эти необитаемые широты. Пропитание можно добыть только охотой, не забывая о самом кровожадном хищнике на планете — белом медведе. Героям популярной песенки «Ребята семидесятой широты» не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты. На этой широте построены порты Игарка и Дудинка, а также город Норильск с гигантским комбинатом. А на Чукотке люди живут с древних времен. То есть тяжело, но освоить можно.
Северная Земля — это 80-я широта. Для человека абсолютно неприемлемый климат. Но экспедиция Ушакова в составе четырех человек, высадившись с судна академика Шмидта в августе 1930 года, провела на архипелаге два года. По Северной Земле на собачьих упряжках пройдено шесть тысяч километров, составлены подробные карты, изучена фауна.
Великая несправедливость, что иностранцы снимают красочные фильмы об исследователях джунглей и саванн, а мы забываем имена своих ученых, по сравнению с которыми африканские походы Ливингстона — ковбойская прогулка.
После сооружения жилища было заготовлено несколько тонн мяса для зимовки и кормежки собак. Иногда медведи, почуяв запах мяса, окружали жилище. Если бы это были волки с социальной организацией, люди бы не отбились. Повадки зверья знал опытный охотник Сергей Журавлев, он промышлял на Севере еще до революции. Когда его нанимали, промысловик сказал, что много зимовал на Новой Земле, а оказывается, есть еще новее.
Радист — 18-летний Вася Ходов, его рекомендовал комсомол. Связь с Большой Землей долго не удавалось установить. Вдруг ответил город Кологрив. Полярники удивились, где это? «Мы костромские», — ответил Кологрив. По всесоюзному радио звучали метеосводки с Северной Земли.
Главным помощником Ушакова был опытный полярник Николай Урванцев. Прототип профессора Манцева в «Гиперболоиде инженера Гарина» Толстого. Урванцев сделал много важных открытий и прежде всего нашел медь и никель на Таймыре. Залежи на Северной Земле ждут своего часа. Ушаков — тоже не новичок в Арктике. Сын амурского казака пристрастился к путешествиям под влиянием знаменитого географа, автора повести «Дерсу Узала» Владимира Арсеньева, который брал подростка в походы. В 1926—1929 годах молодой большевик обустраивал постоянные поселения на острове Врангеля в Чукотском море. На остров покушались США и Канада, еще в XX веке засылали экспедиции и вколачивали в лед свои флаги. Но англосаксы не выдерживали зимовку.
Благодаря Георгию Ушакову остров Врангеля стал советским. Как и Северная Земля. В 1934 году Ушаков возглавил штаб по спасению челюскинцев, в 1936 году стал первым начальником Гидрометеослужбы СССР. Урна с прахом Ушакова по его воле захоронена на Северной Земле.