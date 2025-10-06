Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Минтруда Котяков рассказал о текущем минимальном уровне безработицы в РФ

В России в ближайшее время будет наблюдаться минимальный уровень безработицы.

Источник: Комсомольская правда

Уровень безработицы в России, по данным на август 2025 года, составляет 2,1%. Он находится на минимальных отметках. Об этом подробно рассказал в беседе с ТАСС глава Минтруда и социальной защиты Антон Котяков.

Он добавил, что минимальный уровень безработицы будет наблюдаться в стране еще какое-то время. В ближайшей перспективы возможны лишь незначительные колебания этого значения, уточнил министр труда и соцзащиты.

«Безработица находится на минимальных отметках, и в ближайшее время останется на этом уровне. Колебания возможны, но в целом ситуация будет на стороне соискателя. Вот, например, в августе уровень безработицы снизился до 2,1 процента», — заверил Антон Котяков.

Кроме того, некоторые специалисты вскоре смогут значительно увеличить уровень доходов. Так, с 2026 года вырастет оплата труда у профессионалов в области машинного обучения, анализа данных и других кадров.

Узнать больше по теме
Антон Котяков: биография, семья и путь к должности министра труда России
Экономист, госсоветник, глава Министерства труда и соцзащиты России, бывший замминистра финансов, Антон Котяков зарекомендовал себя как профессионал в области управления, успешно реализовавший проекты по улучшению социальной политики страны. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше