Глава Минтруда Котяков рассказал о текущем минимальном уровне безработицы в РФ

Уровень безработицы в России, по данным на август 2025 года, составляет 2,1%. Он находится на минимальных отметках. Об этом подробно рассказал в беседе с ТАСС глава Минтруда и социальной защиты Антон Котяков.
Он добавил, что минимальный уровень безработицы будет наблюдаться в стране еще какое-то время. В ближайшей перспективы возможны лишь незначительные колебания этого значения, уточнил министр труда и соцзащиты.
«Безработица находится на минимальных отметках, и в ближайшее время останется на этом уровне. Колебания возможны, но в целом ситуация будет на стороне соискателя. Вот, например, в августе уровень безработицы снизился до 2,1 процента», — заверил Антон Котяков.
Кроме того, некоторые специалисты вскоре смогут значительно увеличить уровень доходов. Так, с 2026 года вырастет оплата труда у профессионалов в области машинного обучения, анализа данных и других кадров.