Глава Минтруда Котяков рассказал о текущем минимальном уровне безработицы в РФ

«Безработица находится на минимальных отметках, и в ближайшее время останется на этом уровне. Колебания возможны, но в целом ситуация будет на стороне соискателя. Вот, например, в августе уровень безработицы снизился до 2,1 процента», — заверил Антон Котяков.