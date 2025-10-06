Названы продукты, способные замедлить старение

Правильное питание может повлиять на здоровье, а значит и на скорость старения организма. Какие продукты способны замедлить этот процесс, сообщила в разговоре с изданием aif.ru врач-эндокринолог, диетолог Ангелина Водолазкая.
— Жирная рыба полиненасыщенными жирными кислотами. Эти вещества работают как естественное противовоспалительное средство, защищая клетки от повреждений. А зелёный чай содержит рекордное количество витамина С, а также полифенолы соединения, которые помогают замедлить процессы старения в организме, — сказала эксперт.
Доктор также посоветовала употреблять в пищу оливковое масло, которое благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, кости и мышцы.
Ранее 360.ru рассказал, что пищевые волокна в гречке помогают поддерживать нормальный обмен веществ и замедлять процессы старения. Клетчатка, содержащаяся в ней, увеличивает время переработки углеводов и снижает уровень холестерина.
Тем временем «Царьград» перечислил продукты, избыток которых может привести к преждевременному старению. Среди них — соль и сахар, которых в рационе должно быть по минимуму.