Кобахидзе: Зурабишвили планировала войти во дворец президента при успехе путчистов

Экс-глава Грузии Саломе Зурабишвили планировала войти в президентский дворец, если бы штурм здания удался. Об этом в понедельник, 6 октября, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

— Вы представьте, если бы попытка Бурчуладзе, Зоделавы и их друзей оказалась успешной. Она была готова туда войти, однако после поражения открестилась, — добавил он.

По словам политика, в день митинга Зурабишвили поддерживала протестующих — она была вместе с ними.

После провальной попытки штурма она заявила, что осуждает подобные захваты государственных учреждений, передает местный телеканал «Рустави».

5 октября митингующие в Тбилиси прорвались во двор резиденции президента Грузии. Силовики использовали перцовый спрей против протестующих. В ответ митингующие бросали камни в президентский дворец и запускали пиротехнику в полицейских.

Кобахидзе также заявил, что европейская бюрократия играет большую роль в подрыве внутренней стабильности страны. В Грузии произошла уже пятая за последние четыре года попытка революции.

Саломе Зурабишвили: биография первой женщины-президента Грузии, выступающей против РФ
Она возглавила государство, в котором впервые побывала лишь в 34 года. Теперь Саломе Зурабишвили отказывается складывать полномочия президента, несмотря на итоги выборов. Собрали главное о грузинском политике, ее конфликте с парламентом Грузии и отношении к России.
