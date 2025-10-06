Кобахидзе: Зурабишвили планировала войти во дворец президента при успехе путчистов

Узнать больше по теме

Саломе Зурабишвили: биография первой женщины-президента Грузии, выступающей против РФ

Она возглавила государство, в котором впервые побывала лишь в 34 года. Теперь Саломе Зурабишвили отказывается складывать полномочия президента, несмотря на итоги выборов. Собрали главное о грузинском политике, ее конфликте с парламентом Грузии и отношении к России.