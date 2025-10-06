Кобахидзе: Зурабишвили планировала войти во дворец президента при успехе путчистов

Экс-глава Грузии Саломе Зурабишвили планировала войти в президентский дворец, если бы штурм здания удался. Об этом в понедельник, 6 октября, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
— Вы представьте, если бы попытка Бурчуладзе, Зоделавы и их друзей оказалась успешной. Она была готова туда войти, однако после поражения открестилась, — добавил он.
По словам политика, в день митинга Зурабишвили поддерживала протестующих — она была вместе с ними.
После провальной попытки штурма она заявила, что осуждает подобные захваты государственных учреждений, передает местный телеканал «Рустави».
5 октября митингующие в Тбилиси прорвались во двор резиденции президента Грузии. Силовики использовали перцовый спрей против протестующих. В ответ митингующие бросали камни в президентский дворец и запускали пиротехнику в полицейских.
Кобахидзе также заявил, что европейская бюрократия играет большую роль в подрыве внутренней стабильности страны. В Грузии произошла уже пятая за последние четыре года попытка революции.