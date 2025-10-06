Самое важное — провести товарищей живыми

— За годы воздушной «малой войны» обе стороны научились слышать и обманывать эфир, мимикрировать под фон местности, скрывать теплоподписи, использовать и менять каналы связи. Но и у наших операторов успехи есть, — говорит оператор, — и враг это чувствует. Именно поэтому перехват «Бабы-яги» сегодня — не эпизод, а часть стандартной процедуры прикрытия наступающих. Спросишь про планы — ответит коротко: «Дом, семья, жена, дочь». Возвращение — главная цель, но путь к ней лежит через ежедневную работу и неизбежную победу. Через еще один перехват, еще один вечер наблюдения, еще одну ночную смену, где важно не прозевать силуэт над посадкой. И через честное признание, что даже спустя год у пульта он «до конца еще не разобрался» — и это, пожалуй, лучшая профессиональная привычка оператора: не считать, что знаешь все. В небе, где два маленьких квадрокоптера решают судьбу людей на земле, нет ничего опаснее самоуверенности.