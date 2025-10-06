Врач рассказала, как восполнить нехватку витамин D без приема БАДов

Осень — время когда организм человека особенно нуждается в витамине D из-за нехватки солнечного света. Чтобы не допустить дефицита витамина, рекомендуется добавить в рацион жирные сорта рыбы, сливочное масло и другие продукты, их перечислила в беседе с «РИАМО» врач Александра Филева.