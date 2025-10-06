Ричмонд
Врач рассказала, как восполнить нехватку витамин D без приема БАДов

Медэксперт Филева: печень трески и лосось помогут восполнить нехватку витамина D.

Источник: Комсомольская правда

Осень — время когда организм человека особенно нуждается в витамине D из-за нехватки солнечного света. Чтобы не допустить дефицита витамина, рекомендуется добавить в рацион жирные сорта рыбы, сливочное масло и другие продукты, их перечислила в беседе с «РИАМО» врач Александра Филева.

— Самые богатые витамином D продукты лосось, сельдь, скумбрия, печень трески, яичные желтки, сливочное масло, — пояснила медик.

Доктор добавила, что при сильном дефиците, все же может потребоваться прием препаратов, однако назначить дозировку должен врач после проведения анализов.

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что витамин D улучшает мышечную силу, выносливость и скорость, укрепляет кости и суставы, поддерживает иммунную систему. Однако, его передозировка приводит к избытку кальция и образованию камней в почках и сосудах. Симптомы интоксикации включают тошноту, рвоту, слабость, потерю аппетита, обезвоживание, головные боли.