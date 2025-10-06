Ричмонд
Турэксперт рассказал, как сэкономить на покупке авиабилетов

Специалист посоветовал обращать внимание на рейсы с пересадками.

Источник: Комсомольская правда

Сезон отпусков закончился, а значит те, кто не успел отдохнуть летом, смогут существенно сэкономить, отправившись в путешествие в межсезонье. О том, как выбрать недорогие авиабилеты, сообщил в разговоре с изданием NEWS.ru специалист в сфере туризма Дмитрий Горин.

— Собираясь в дальнее путешествие, например в Таиланд или Вьетнам, обращайте внимание на билеты на рейсы с пересадками — они могут оказаться дешевле, чем при прямом перелете. Также отслеживайте специальные предложения. Сейчас есть распродажи на середину октября в Турцию, Египет, — считает эксперт.

По его словам, самым доступным зарубежным направлением для жителей нашей страны остается Абхазия. Здесь все еще достаточно теплое море, а температура воздуха позволяет в солнечную погоду загорать на пляже.

Ранее KP.RU сообщил, что осень располагает к более спокойному отдыху — экскурсиям, пешеходным прогулкам по красивейшим местам и при комфортной погоде. Как и на курортах, осенью существенно снижаются цены и во всех санаториях. В России в это время популярными направлениями становятся Подмосковье, Алтай, Карелия, Кавказские Минеральные Воды.