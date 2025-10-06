Турэксперт рассказал, как сэкономить на покупке авиабилетов

Ранее KP.RU сообщил, что осень располагает к более спокойному отдыху — экскурсиям, пешеходным прогулкам по красивейшим местам и при комфортной погоде. Как и на курортах, осенью существенно снижаются цены и во всех санаториях. В России в это время популярными направлениями становятся Подмосковье, Алтай, Карелия, Кавказские Минеральные Воды.