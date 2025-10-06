Гастроэнтеролог Мельникова: частые запоры могут указывать на опухоль

Постоянные проблемы со стулом могут говорить о серьезных нарушениях в работе с кишечником. Об этом сообщила в беседе с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова.
Если вы ходите в туалет слишком часто, то с высокой вероятностью — это кишечная инфекция, воспалительный процесс в кишечнике или нарушение пищеварения. Запор бывает нескольких разновидностей. Органический — когда причиной изменений могут быть полипы, опухоли, — сообщила медик.
По словам доктора, у здорового человека частота стула происходит не чаще двух раз в день и не реже трех раз в неделю. При отклонениях от нормы следует обратиться за медконсультацией.
Ранее 360.ru сообщил, что вздутие, тяжесть в животе, перебои в работе кишечника, запоры или, наоборот, диарея, также могут быть признаком рака яичников. В случае с онкологическим процессом живот становится плотным, и при малейшем надавливании появляется неприятная боль.
По данным телеканала «Царьград», без нормальной работы микробиоты кишечник не будет работать как следует, поэтому взрослому человеку в сутки необходимо порядка 25−30 граммов клетчатки.