Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гастроэнтеролог Мельникова: частые запоры могут указывать на опухоль

А диарея свидетельствует об инфекции и воспалении.

Источник: Комсомольская правда

Постоянные проблемы со стулом могут говорить о серьезных нарушениях в работе с кишечником. Об этом сообщила в беседе с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова.

Если вы ходите в туалет слишком часто, то с высокой вероятностью — это кишечная инфекция, воспалительный процесс в кишечнике или нарушение пищеварения. Запор бывает нескольких разновидностей. Органический — когда причиной изменений могут быть полипы, опухоли, — сообщила медик.

По словам доктора, у здорового человека частота стула происходит не чаще двух раз в день и не реже трех раз в неделю. При отклонениях от нормы следует обратиться за медконсультацией.

Ранее 360.ru сообщил, что вздутие, тяжесть в животе, перебои в работе кишечника, запоры или, наоборот, диарея, также могут быть признаком рака яичников. В случае с онкологическим процессом живот становится плотным, и при малейшем надавливании появляется неприятная боль.

По данным телеканала «Царьград», без нормальной работы микробиоты кишечник не будет работать как следует, поэтому взрослому человеку в сутки необходимо порядка 25−30 граммов клетчатки.