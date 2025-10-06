Ричмонд
Врач назвал наиболее полезное для здоровья мясо

Этот вид мяса можно употреблять каждый день.

Источник: Комсомольская правда

Мясо — важный продукт в рационе человека, однако, самым полезным для здоровья считается куриное. Его можно употреблять ежедневно, об этом рассказал изданию NEWS.ru хирург Александр Умнов.

— Куриное мясо можно есть каждый день, по своим химическим свойствам оно является наиболее полезным и нежирным из всех видов мяса, — считает медик.

Врач уточнил, что, курятина содержит минералы и витамины A, B, C, H, калий, магний, цинк, железо, фосфор, а также жирные кислоты. Все эти вещества способствуют омоложению кожи, укреплению ногтей и волос.

Ранее KP.RU сообщил, что куриное мясо считается диетическим. Белок из него усваивается намного легче, чем свиной или говяжий. Немаловажно сочетание большого количества В12 и железа. Они необходимы для синтеза красных клеток крови и помогают избежать анемии. Особенно много железа в куриных ножках.

Однако, при копчении или жарке продукт принесет больше вреда, чем пользы.