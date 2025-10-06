Ричмонд
«Мисс Россия-2022» обрушилась с критикой на победительницу 2025 года

«Мисс Россия-2022» Анна Линникова раскритиковала победительницу конкурса 2025 года Анастасию Вензу. Анна назвала выбор новой Мисс России «странным». Мнением она поделилась в соцсетях.

По словам Анны Линниковой, выбор Мисс России поразил и других победительниц.

«Анастасия выглядит гораздо старше своих лет, видны не очень грамотные вмешательства косметологов. “Мисс Россия” для меня про натуральную красоту. Мне этот выбор победительницы показался странным», — заявила Линникова на своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории РФ).

Схожее мнение о внешности победительницы ранее высказала и Виктория Боня. Телеведущая возмутилась, почему на конкурс взяли девушку, «которая уже что-то себе подкалывала».

Победительница конкурса «Мисс Россия — 2025» Анастасия Венза получила корону, денежный приз и возможность представлять Россию на международных конкурсах красоты. Девушка объявила, что потратит полученный приз в размере одного миллиона рублей на развитие собственного благотворительного проекта для детей.