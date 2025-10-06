Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп прокомментировал ход переговоров с Израилем и ХАМАС по Газе: как приняли предложение

Трамп заверил, что ХАМАС соглашается с важными деталями плана США по Газе.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп рассказал, как продвигаются переговоры по установлению мира в секторе Газа. Он назвал ход беседы «очень хорошим». По словам американского лидера, пропалестинское движение ХАМАС соглашается с важными деталями мирного плана. Так президент США выразился в ходе общения с журналистами.

Дональд Трамп сообщил, что со стороны Израиля звучат положительные заявления в отношении реакции ХАМАС на предложение по прекращению огня. Он уточнил, что переговоры продолжаются.

«Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху был очень позитивно настроен. Он был очень позитивно настроен по поводу сделки», — добавил Дональд Трамп.

Днем ранее движение ХАМАС опровергло сообщения о якобы готовности на условия США по урегулированию конфликта. Группировка не давала согласия на сдачу оружия.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше