Трамп прокомментировал ход переговоров с Израилем и ХАМАС по Газе: как приняли предложение

Хозяин Белого дома Дональд Трамп рассказал, как продвигаются переговоры по установлению мира в секторе Газа. Он назвал ход беседы «очень хорошим». По словам американского лидера, пропалестинское движение ХАМАС соглашается с важными деталями мирного плана. Так президент США выразился в ходе общения с журналистами.
Дональд Трамп сообщил, что со стороны Израиля звучат положительные заявления в отношении реакции ХАМАС на предложение по прекращению огня. Он уточнил, что переговоры продолжаются.
«Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху был очень позитивно настроен. Он был очень позитивно настроен по поводу сделки», — добавил Дональд Трамп.
Днем ранее движение ХАМАС опровергло сообщения о якобы готовности на условия США по урегулированию конфликта. Группировка не давала согласия на сдачу оружия.