Экс-канцлер Германии Меркель обвинила пандемию COVID-19 в начале СВО на Украине

Косвенной причиной начала военного конфликта на Украине можно назвать пандемию COVID-19. Такое мнение в понедельник, 6 октября, выразила экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

По ее словам, политики не могли нормально взаимодействовать из-за введенных ограничений. Тогда же они оказали сильное влияние на ситуацию, происходящую в Донбассе.

— Если нельзя встречаться, если нельзя обсуждать разногласия лицом к лицу, то и новые компромиссы найти невозможно, — добавила Меркель в интервью венгерскому проекту Partizan.

До этого глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что главный вопрос, препятствующий урегулированию конфликта на Украине, — контроль над территориями Донецкой Народной Республики (ДНР).

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* также рассказал, что в случае победы на выборах он бы отдал России «четыре области и Крым».

Журналистка Анна Гусарская, в свою очередь, отметила, что конфликт на Украине может распространиться на Польшу и другие страны Североатлантического альянса (НАТО).

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

