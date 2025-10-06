Косвенной причиной начала военного конфликта на Украине можно назвать пандемию COVID-19. Такое мнение в понедельник, 6 октября, выразила экс-канцлер Германии Ангела Меркель.
По ее словам, политики не могли нормально взаимодействовать из-за введенных ограничений. Тогда же они оказали сильное влияние на ситуацию, происходящую в Донбассе.
— Если нельзя встречаться, если нельзя обсуждать разногласия лицом к лицу, то и новые компромиссы найти невозможно, — добавила Меркель в интервью венгерскому проекту Partizan.
До этого глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что главный вопрос, препятствующий урегулированию конфликта на Украине, — контроль над территориями Донецкой Народной Республики (ДНР).
Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* также рассказал, что в случае победы на выборах он бы отдал России «четыре области и Крым».
Журналистка Анна Гусарская, в свою очередь, отметила, что конфликт на Украине может распространиться на Польшу и другие страны Североатлантического альянса (НАТО).
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.