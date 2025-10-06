Трамп заявил, что принял решение по ракетам Tomahawk и Украине

Американский лидер Дональд Трамп принял решение относительно Украины и крылатых ракет Tomahawk. Об этом в понедельник, 6 октября, он заявил в беседе с журналистами в Овальном кабинете Белого дома.
По словам политика, у него нет какого-либо стремления провоцировать дальнейшую эскалацию конфликта между Москвой и Киевом.
— Я не добиваюсь эскалации, — добавил глава государства.
При этом Трамп не пояснил, в чем заключается его ответ по поставкам оружия Украине. Президент США хотел бы понять, как Киев намерен использовать ракеты и куда собирается их нацеливать, передает ТАСС.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что поставки крылатых ракет Tomahawk Украине разрушат позитивные тенденции в отношениях Москвы и Вашингтона.
Глава государства также подчеркнул, что Россия будет сбивать ракеты Tomahawk. Он добавил, что такое оружие способно нанести ущерб стране.
Тем временем зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, произведенные в США, испытывают трудности с перехватом российских ракет над территорией Украины.