Что можно и нельзя делать в день Феклы Запрядальницы 7 октября на Заревницу

Православная церковь 7 октября вспоминает святую Феклу Иконийскую. В народе принято праздновать день Феклы Запрядальницы. Название связано с тем, что с 7 октября женщины начинали прясть. Есть еще одно название — Заревница. Его принято связывать с пожарами в хозпостройках, в которых сушили снопы.
Что нельзя делать 7 октября.
Не рекомендуется давать в долг деньги и брать взаймы. Предки верили, что подобное может обернуться финансовыми сложностями. Нельзя плакать, грустить. Считается, что можно притянуть неприятности в жизнь.
Что можно делать 7 октября.
По традиции, в названный день было принято играть свадьбы. Предки верили, что браки окажутся счастливыми.
Согласно приметам, гром в названную дату говорит про теплую зиму. В том случае, если птицы летят низко, то ждали ранней и морозной зимы.
Тем временем мы узнали, что можно или нельзя делать на первое суперлуние 2025 или Урожайную Луну 7 октября.
Кстати, синоптик Дмитрий Рябов сказал, каким окажется октябрь 2025 года в Беларуси: «То тепло, то холодно».
Кроме того, белорусский эпидемиолог предупредила о настороженности из-за нового типа коронавируса «Стратус».