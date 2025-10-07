Что можно и нельзя делать в день Феклы Запрядальницы 7 октября на Заревницу

Православная церковь 7 октября вспоминает святую Феклу Иконийскую. В народе принято праздновать день Феклы Запрядальницы. Название связано с тем, что с 7 октября женщины начинали прясть. Есть еще одно название — Заревница. Его принято связывать с пожарами в хозпостройках, в которых сушили снопы.