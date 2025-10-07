Народный календарь. Почему нельзя долго спать на Савватия Пчельника, 10 октября

Савватий, приняв постриг в Кирилло-Белозерском монастыре, вскоре переехал на Валаам. Узнав о большом пустынном острове в Белом море, он покинул город и отправился туда. После прибытия святой установил крест и построил келью. После его смерти на этом месте был основан монастырь, который стал известен как Соловецкий.