Народный календарь. Почему нельзя долго спать на Савватия Пчельника, 10 октября

10 октября верующие чтут память святого Савватия Соловецкого — преподобного Русской Православной Церкви и основателя Соловецкого монастыря.
Савватий, приняв постриг в Кирилло-Белозерском монастыре, вскоре переехал на Валаам. Узнав о большом пустынном острове в Белом море, он покинул город и отправился туда. После прибытия святой установил крест и построил келью. После его смерти на этом месте был основан монастырь, который стал известен как Соловецкий.
На Руси день памяти Савватия совпадал с окончанием Пчелиных девятин — девятидневного периода подготовки пчел к зиме. В этот день считалось, что нельзя заниматься любой работой, не связанной с пчеловодством. Кроме того, чтобы избежать бессонницы, 10 октября нельзя долго спать.
Приметы погоды:
Северный ветер предвещает холодную зиму, а южный — теплую.
Если пчелы тщательно заклеивают свой леток, это значит, что зима будет суровой.
Облака двигаются с юга на север — погода плохая будет, с севера на юг — ясная.
Гроза означает, что зима будет короткой, теплой и бесснежной.
Именины отмечают: Савватий, Федор, Акулина, Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнатий, Марк, Михаил, Петр.