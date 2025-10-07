День вспоминания про теплые вещи и День ванны: какие праздники отмечают в России и мире 7 октября

День «Ты важен мне» придумала женщина по имени Линда Джуд в 2010 году. У нее практически одновременно умерли сын и друг. После этого она поняла, что никогда не говорила близким, что они для нее важны. Для того чтобы другие люди не повторяли ее ошибок, Джуд и учредила этот праздник. Поэтому 7 октября следует напомнить своим друзьям и родным, насколько они для вас важны.