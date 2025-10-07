Не только йод: врач раскрыла, какие минералы влияют на здоровье щитовидной железы

Принято считать, что недостаток йода пагубно влияет на здоровье щитовидной железы, тогда как на самом деле, нехватка еще двух минералов также способна вызвать перебои в работе этого органа. Об этом предупредила в беседе с корреспондентом NEWS.ru врач-эндокринолог Анна Кузнецова.
— Селен — это самый важный партнер йода. Селен входит в состав ферментов, которые активируют гормоны щитовидной железы и защищают саму железу от окислительного стресса. Дефицит селена усугубляет последствия дефицита йода, — заявила медик.
Она добавила, что проблемы со щитовидкой могут возникнуть и при дефиците железа. Дело в том, что его нехватка в организме также нарушает синтез гормонов щитовидной железы.
Ранее KP.RU рассказал, что патологии щитовидной железы могут отражаться на обмене веществ, работе сердца и желудочно-кишечного тракта, а также на психическом состоянии и половой активности человека. Симптомы могут быть неочевидными, например, чрезмерная утомляемость. В таких случаях редко обращаются к врачу, списывая всё на высокую активность жизни, недосып и прочие факторы.