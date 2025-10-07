Не только йод: врач раскрыла, какие минералы влияют на здоровье щитовидной железы

Принято считать, что недостаток йода пагубно влияет на здоровье щитовидной железы, тогда как на самом деле, нехватка еще двух минералов также способна вызвать перебои в работе этого органа. Об этом предупредила в беседе с корреспондентом NEWS.ru врач-эндокринолог Анна Кузнецова.