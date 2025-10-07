В Стокгольме назовут имя лауреата Нобелевской премии по физике

Лауреатами Нобелевской премии по физике россияне становились 10 раз — чаще, чем в других областях. В частности, в 2003 году Алексей Абрикосов и Виталий Гинзбург совместно с британцем Энтони Леггеттом получили награду «за новаторский вклад в теорию сверхпроводников». Нобелевский лауреат 2000 года Жорес Алферов удостоен премии за разработку концепции полупроводниковых гетероструктур и ее использование в оптоэлектронике и электронике высоких скоростей. В 2010 году награду за создание тончайшего в мире материала — графена — получили работающие ныне в Великобритании воспитанники российской научной школы Андрей Гейм и Константин Новоселов.